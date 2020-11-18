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Espreso.tvОбществоСтепанов: В Украине для людей преклонного возраста ввели "приоритетные часа" в магазинах

Степанов: В Украине для людей преклонного возраста ввели "приоритетные часа" в магазинах

В Украине начали действовать "приоритетные часы" в магазинах для пожилых людей. Они предусмотрены с 10:00 до 12:00

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МЗ.

Он сообщил, что изменения в постановление Кабинета министров Украины, которые вводят "приоритетные часы" в магазинах для пожилых людей, вступили в силу.

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"Люди пожилого возраста относятся к группе риска. Поэтому важно, чтобы они как можно меньше контактировали с окружающими, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет. "Приоритетные часы" действуют с 10:00 до 12:00", - отметил Степанов.

Инициатива продолжится на период карантина.

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