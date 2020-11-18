Степанов рассказал, куда обращаться COVID-больным, не имеющим декларации с семейным врачом

Об этом он написал в Facebook.

"Алгоритм действий для пациента, имеющего подтвержденный COVID-19 (или подозрение), который не имеет подписанной декларации с семейным врачом, следующий: позвонить по телефону контакт-центра МЗ (0-800-60-20-19) и получить номер телефона амбулатории, которая закреплена за вашим районом. Связаться с амбулаторией, предоставить свои персональные данные. Регистратура зафиксирует информацию и сконтактирует с семейным врачом. Далее уже семейный врач по телефону консультирует, назначает лечение и следит за состоянием в продолжение всего течения болезни", - написал Степанов.

Перечень номеров амбулаторий можно найти на официальном сайте НСЗУ в разделе "Для граждан".

Если есть подозрение на COVID-19 и нет теста, семейный врач отправляет по адресу пациента мобильную бригаду для проведения исследования на COVID-19.

Степанов отметил, что подписать декларацию с врачом можно уже после выздоровления. Сейчас Минздрав прорабатывает возможность подписания деклараций с семейными врачами онлайн.

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