Совет Федерации "позволил" Путину отправить войска в Нагорном Карабахе

18 ноября, 2020, 09:58

Совет Федерации России единогласно принял постановление, которое дает согласие на отправку в Нагорный Карабах с 10 ноября так называемых российских "миротворцев"

Об этом сообщает ТАСС.

"Предоставить согласие президенту Российской Федерации на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования вооруженных сил Российской Федерации с необходимым вооружением, военной и специальной техникой в соответствии с совместным заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года в целях соблюдения договоренностей о прекращении огня и других враждебных действий с азербайджанской и армянской сторон, чтобы избежать массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного вреда гражданским объектам", - говорится в постановлении.

Напомним, в полночь 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

сообщил о подписании с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Вскоре появился текст соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией, согласно которому прекращается огонь между сторонами.

появился текст соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией, согласно которому прекращается огонь между сторонами. Алиев заявил, что вместе с Россией миротворческую деятельность в Нагорном Карабахе будет осуществлять Турция.

будет осуществлять Турция. Утром 10 лисопада стало известно, что военные транспортные самолеты Ил-76 с российскими "миротворцами" улетели в Нагорный Карабах из Ульяновска.

18 ноября стало известно, что в этот день в Совете Федерации рассмотрят вопрос "Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации".

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