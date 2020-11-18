Соперник сборной Украины на Евро-2020 проиграл в решающем матче Лиги наций

18 ноября, 2020, 20:52

В 6-м туре Лиги наций национальная команда Армении победила сборную Северной Македонии со счетом 1:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте. В составе армян отличился Оганес Амбарцумян. Этот забитый мяч вывел Армению в дивизион B Лиги наций. Северная Македония, которая сыграет против Украины на Евро-2020, из-за поражения завершила сезон ЛН на второй позиции и осталась в лиге C.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая команда,наоборот, вылетает в низшую лигу.

Лига наций

6-й тур

18 ноября

группа С2

Армения - Северная Македония 1:0

Гол: Амбарцумян, 55

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