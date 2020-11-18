Собственное производство ИВЛ, строительство датацентра Энергоатома и реконструкция аэропортов: Кабмин одобрил 103 приоритетных инвестпроекта до 2023 года

18 ноября, 2020, 16:09

Кабинет министров утвердил 103 приоритетных для государства инвестиционных проекта до 2023 года

Соответствующий проект распоряжения Кабинет министров принял на заседании, передает Еспресо.TV.

"Утвердить перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020-2023 годы согласно приложению", - говорится в распоряжении.

Так, согласно приложению к распоряжению, одним из приоритетных инвестиционных проектов является создание дата-центра на мощностях госпредприятия НАЭК "Энергоатом".

Кроме того, планируется строительство радиологического центра на базе Национального института рака, организация производства аппаратов искусственной вентиляции легких и др.

Также планируется реализация ряда оборонных инвестиционных проектов, связанных с созданием новых образцов оружия и военных транспортных средств.

Проект также предусматривает реконструкцию ряда международных аэропортов, в частности в Черкассах, Ивано-Франковске, Черновцах, Херсоне, Виннице, Одессе, Днипре, а также строительство аэрпорта на Закарпатье.

Также планируется реконструкция ряда участков автодорог, концессионные проекты, а также развитие логистической сети Укрпочты и ее сельских отделений.

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