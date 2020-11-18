Собственное производство ИВЛ, строительство датацентра Энергоатома и реконструкция аэропортов: Кабмин одобрил 103 приоритетных инвестпроекта до 2023 года
Соответствующий проект распоряжения Кабинет министров принял на заседании, передает Еспресо.TV.
"Утвердить перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020-2023 годы согласно приложению", - говорится в распоряжении.
Так, согласно приложению к распоряжению, одним из приоритетных инвестиционных проектов является создание дата-центра на мощностях госпредприятия НАЭК "Энергоатом".
Кроме того, планируется строительство радиологического центра на базе Национального института рака, организация производства аппаратов искусственной вентиляции легких и др.
Также планируется реализация ряда оборонных инвестиционных проектов, связанных с созданием новых образцов оружия и военных транспортных средств.
Проект также предусматривает реконструкцию ряда международных аэропортов, в частности в Черкассах, Ивано-Франковске, Черновцах, Херсоне, Виннице, Одессе, Днипре, а также строительство аэрпорта на Закарпатье.
Также планируется реконструкция ряда участков автодорог, концессионные проекты, а также развитие логистической сети Укрпочты и ее сельских отделений.
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