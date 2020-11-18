Шести украинским медикам, которые переболели COVID-19, назначили пожизненные выплаты

18 ноября, 2020, 17:33

Фонд социального страхования назначил пожизненные выплаты шестерым медикам, которые переболели коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"ФССУ назначил пожизненные ежемесячные выплаты для шести медиков после профзаболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Размер ежемесячной выплаты для каждого медика определен индивидуально в зависимости от степени нетрудоспособности и среднего дохода.

Так, сегодня фонд назначил ежемесячные страховые выплаты, связанные с заболеванием COVID-19, для четырех медработников, которые имеют установленную группу инвалидности:

- врача-анестезиолога из Одесской области, которому была установлена II группа инвалидности;

- врача-кардиолога из Ивано-Франковской области, которому была установлена II группа инвалидности;

- врача общей практики семейной медицины с Волыни, которому была установлена III группа инвалидности;

- заведующего приемным отделением - врача-хирурга из Киева, которому установлена III группа инвалидности.

Общая сумма страховых выплат, которые фонд ежемесячно будет осуществлять для указанных медицинских работников, составляет 46 тыс. 245 грн.

Также Фонд соцстраха назначил ежемесячные страховые выплаты, связанные с заболеванием COVID-19, для двух медиков, которые имеют установленную стойкую утрату трудоспособности:

- старшего фельдшера - лаборанта клинико-диагностической лаборатории из Ивано-Франковской области, которому установлено 25% стойкой утраты профессиональной трудоспособности;

- врача-терапевта из Полтавской области, которому установлено 10% стойкой утраты профессиональной трудоспособности.

"Общая сумма страховых выплат, которые ФССУ ежемесячно будет осуществлять для указанных медицинских работников, составляет 2323 грн", - говорится в сообщении.

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