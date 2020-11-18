Сборная Украины возвращается из Швейцарии, где сорвался матч Лиги наций

18 ноября, 2020, 10:40

Футболисты сборной Украины возвращаются из Швейцарии, где 17 ноября отменили матч Лиги наций

Об этом сообщает "Футбол 1" .

Сборная Украины в 11:30 отправится на автобусах в аэропорт, чтобы вернуться на родину. Швейцарская сторона организует трансфер в аэропорт на нескольких автобусах.

Некоторые футболисты сборной, которые выступают за европейские клубы уже начали покидать расположение команды отдельно.

Украинцы находились в Швейцарии на карантине после обнаружения в нашей команде нескольких больных коронавирусом. Из-за вспышки болезни в сборной Украины швейцарцы запретили проводить матч Лиги наций.

Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.

Главный врач кантона Люцерн Роджер Харстолл объяснил, что запретил проведение матча за того, что футболисты с отрицательными результатами теста могут быть больные коронавирусом.

18 ноября сборная Украины выразила готовность сыграть матч Лиги наций со Швейцарией 18 ноября составом, который отправили на карантин в Люцерне из-за случаев коронавируса в команде.

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