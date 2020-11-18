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Espreso.tvСпортСборная Украины возвращается из Швейцарии, где сорвался матч Лиги наций

Сборная Украины возвращается из Швейцарии, где сорвался матч Лиги наций


фото: uaf.ua
Футболисты сборной Украины возвращаются из Швейцарии, где 17 ноября отменили матч Лиги наций

Об этом сообщает "Футбол 1" .

Сборная Украины в 11:30 отправится на автобусах в аэропорт, чтобы вернуться на родину. Швейцарская сторона организует трансфер в аэропорт на нескольких автобусах.

Некоторые футболисты сборной, которые выступают за европейские клубы уже начали покидать расположение команды отдельно.

Украинцы находились в Швейцарии на карантине после обнаружения в нашей команде нескольких больных коронавирусом. Из-за вспышки болезни в сборной Украины швейцарцы запретили проводить матч Лиги наций.

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