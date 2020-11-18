Сборная Украины возвращается из Швейцарии, где сорвался матч Лиги наций
18 ноября, 2020, 10:40
Футболисты сборной Украины возвращаются из Швейцарии, где 17 ноября отменили матч Лиги наций
Об этом сообщает "Футбол 1" .
Сборная Украины в 11:30 отправится на автобусах в аэропорт, чтобы вернуться на родину. Швейцарская сторона организует трансфер в аэропорт на нескольких автобусах.
Некоторые футболисты сборной, которые выступают за европейские клубы уже начали покидать расположение команды отдельно.
Украинцы находились в Швейцарии на карантине после обнаружения в нашей команде нескольких больных коронавирусом. Из-за вспышки болезни в сборной Украины швейцарцы запретили проводить матч Лиги наций.
- Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.
- Главный врач кантона Люцерн Роджер Харстолл объяснил, что запретил проведение матча за того, что футболисты с отрицательными результатами теста могут быть больные коронавирусом.
- 18 ноября сборная Украины выразила готовность сыграть матч Лиги наций со Швейцарией 18 ноября составом, который отправили на карантин в Люцерне из-за случаев коронавируса в команде.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-