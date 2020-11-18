Сборная Германии после позорного поражения Испании ищет нового тренера

18 ноября, 2020, 18:30

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может уволиться после поражения Испании в Лиге наций

Об этом сообщает Sport Bild.

Руководители немецкого футбола рассерженны после поражения Испании (0:6) и ищут нового главного тренера для национальной команды.

По информации источника, главным претендентом на вакантное место является главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик. В прошлом сезоне он привел свою команду к треблу.

60-летний Йоахим Лев возглавляет сборную Германии с 2008 года. Под его руководством национальная команда провела 188 матчей, одержала 120 побед и потерпела 31 поражение. В 2014-м немцы стали чемпионами мира по футболу.

Напомним, 17 ноября в 6-м туре Лиги наций сборная Испании разгромила Германию со счетом 6:0.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что в проигранном Испании 0:6 матче Лиги наций его команде ничего не удавалось.

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