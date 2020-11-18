Сборная Эстонии сыграла вничью с Грузией и вылетела в низший дивизион Лиги наций

18 ноября, 2020, 21:00

В 6-м туре Лиги наций сборная Эстонии и национальная команда Грузии сыграли в нулевую ничью

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Армении одержала победу в квартете С2 и вышла в дивизион B Лиги наций. Северная Македония, которая сыграет против Украины на Евро-2020, из-за поражения завершила сезон на второй позиции и так же, как Грузия, осталась в лиге C. Эстонцы в следующем розыгрыше сыграют в лиге D.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая команда, наоборот, вылетает в низшую лигу.

Лига наций

6-й тур

18 ноября

группа С2

Грузия - Эстония 0:0

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