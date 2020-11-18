Сборная Эстонии сыграла вничью с Грузией и вылетела в низший дивизион Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Армении одержала победу в квартете С2 и вышла в дивизион B Лиги наций. Северная Македония, которая сыграет против Украины на Евро-2020, из-за поражения завершила сезон на второй позиции и так же, как Грузия, осталась в лиге C. Эстонцы в следующем розыгрыше сыграют в лиге D.
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая команда, наоборот, вылетает в низшую лигу.
Лига наций
6-й тур
18 ноября
группа С2
Грузия - Эстония 0:0
- Напомним, 17 ноября в 6-м туре Лиги наций сборная Испании разгромила Германию со счетом 6:0.
- Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что в проигранном Испании 0:6 матче Лиги наций его команде ничего не удавалось.
- 18 ноября в 6-м туре Лиги наций сборная Беларуси проиграла Албании со счетом 2:3.
- В другом матче сборная Литвы победила Казахстан со счетом 2:1 и сохранила место в дивизионе C Лиги наций.
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