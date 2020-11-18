Россия позорно пропустила 5 голов от Сербии в Лиге наций
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Дубль в матче сделал Лука Йович. По одному забитому мячу на счету Неманьи Радонича, Душана Влаховича и Филиппа Младеновича.
Победу в группе B3 получила сборная Венгрии - в следующем розыгрыше Лиги наций они сыграют в дивизионе А. Россия и Сербия разместились на 2-3 местах и сохранили место в лиге B. Турция покинула вторую лигу.
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая команда, наоборот, вылетает в низшую лигу.
Лига наций
6-й тур
18 ноября
Группа B3
Сербия - Россия 5:0
Голы: Радонич, 10 Йович, 25 45 + 1, Влахович, 41, Младенович, 64
- Напомним, 17 ноября в 6-м туре Лиги наций сборная Испании разгромила Германию со счетом 6:0.
- Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что в проигранном Испании 0: 6 матчи Лиги наций его команде ничего не удавалось .
- 18 ноября в 6-м туре Лиги наций сборная Беларуси проиграла Албании со счетом 2: 3 .
- В другом матче сборная Литвы победила Казахстан со счетом 2: 1 и сохранила место в дивизионе C Лиги наций.
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