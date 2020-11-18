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Espreso.tvСпортРоссия позорно пропустила 5 голов от Сербии в Лиге наций

Россия позорно пропустила 5 голов от Сербии в Лиге наций


фото: Getty Images
В 6-м туре Лиги наций сборная Сербии разгромила Россию со счетом 5:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Дубль в матче сделал Лука Йович. По одному забитому мячу на счету Неманьи Радонича, Душана Влаховича и Филиппа Младеновича.

Победу в группе B3 получила сборная Венгрии - в следующем розыгрыше Лиги наций они сыграют в дивизионе А. Россия и Сербия разместились на 2-3 местах и сохранили место в лиге B. Турция покинула вторую лигу.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая команда, наоборот, вылетает в низшую лигу.

Лига наций

6-й тур

18 ноября

Группа B3

Сербия - Россия 5:0

Голы: Радонич, 10 Йович, 25 45 + 1, Влахович, 41, Младенович, 64

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