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Espreso.tvОбщество"Европейская Солидарность" требует от Рады внеочередного заседания, чтобы урегулировать вопрос ФЛП и е-декларирования, - от Разумкова ждут подписных листов

"Европейская Солидарность" требует от Рады внеочередного заседания, чтобы урегулировать вопрос ФЛП и е-декларирования, - от Разумкова ждут подписных листов

"Европейская Солидарность" требует срочно провести внеочередное заседание Верховной Рады и урегулировать вопросы ФЛП и антикоррупционного законодательства

Это в Facebook подтвердила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Европейская Солидарность" требует проведения внеочередной сессии с исчерпывающим перечнем вопросов: решение проблем ФЛП и законы, касающиеся электронного декларирования, конституционного кризиса. Надеемся, нам выдадут подписные листы и коллеги из других фракций поддержат эту повестку дня. Справедливо, если в этот день поставим и вопрос освобождения Гетманцева от должности руководителя комитета. Соответствующие постановления зарегистрированы, мы их подписали. Мы даже готовы собраться на эту сессию в выходной день. Несмотря на карантин", - пишет Ирина Геращенко.

Геращенко отметила, что у Зеленского и его монобольшинства не хватает политической воли для возвращения антикоррупционных норм.

"Три недели назад в эфире телеканала он грозил КС и ВР роспуском, разгоном, карами небесными, и потом где-то скукожился и исчез. В Верховной Раде создали рабочие группы по наработке новых законов по е-декларированию, хотя 15 законопроектов уже зарегистрированы - бери и принимай, какой наиболее адекватен. Так же и с ФЛП - проблему заговорили, людей бросили, но создали очередную рабочую группу", - отмечает сопредседатель фракции.

"Зеленый неистовый принтер сломался и ничего здравого не производит. Вопрос только в политической воле, и не нужно ждать декабря, МВФ, конца света, чтобы помочь малому бизнесу или вернуть ответственность за недостоверное декларирование", - резюмирует Ирина Геращенко.

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