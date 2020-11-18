"До просмотра программы необходимо полное согласование действий", - директор МВФ после разговора с Зеленским
18 ноября, 2020, 10:20
Директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева подчеркнула необходимость "полного согласования действий" до пересмотра программы сотрудничества фонда с Украиной
Об этом директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева написала в Twitter.
"Конструктивный телефонный разговор с президентом Зеленским по реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилий в борьбе с коррупцией. Полное согласование действий необходимо для пересмотра программы", - написала Георгиева.
- Напомним, 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Зеленский заверил в выполнении Украиной всех структурных маяков, необходимых для пересмотра программы МВФ.
- Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил о готовности Украины принимать миссию МВФ в кратчайшие сроки.
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