Презентация международного проекта - краудфандинговой платформы "Зерна правды" в поддержку создания Музея Голодомора

18 ноября, 2020, 08:22

Эту платформу команда Международного фонда развития Мемориала жертв Голодомора совместно с одной из самых успешных украинских IT-компаний - SoftServe - разработала в поддержку Музея Голодомора (для сбора благотворительных взносов с целью создания и реализации проекта основной экспозиции Музея Голодомора, строительство которого началось после Революции Достоинства).

Платформа "Зерна правды" (zernapravdy.org) разработана как возможность каждому, независимо от финансовых возможностей, социального статуса, уровня публичности, стать благотворителем Музея Голодомора. Также в основу краудфандинговой платформы "Зерна правды" заложена философия памяти каждой из миллионов жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов. Каждое виртуальное зерно персонально, каждый благотворительный взнос открывает одно зерно с именем жертвы Голодомора из мартиролога, составленного в 2008-2010 годах в рамках уникального проекта "Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

Кроме того, платформа позволяет реализовывать отдельные кампании от Амбасадоров проекта. В частности, свои первые кампании на платформе начали актриса театра и кино Ирма Витовская, певицы Галя и Леся Тельнюк, ученый и общественный деятель Светлана Мельник. Вскоре на платформе будет доступна кампания от главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава (Шевчука), владельца киевской сети кофеен Veterano Coffee Владимира Шевченко, а также корпоративная кампания от партнера платформы - компании SoftServe.

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук): "Сегодня я думаю, что это всенародное дело - присоединиться к развитию Музея Голодомора. Согласно запланированному проекту он должен стать центром, где действительно мы сможем собрать по крупицам и сохранить память о тех, кого пытались стереть из памяти, истории нашего народа и нашей земли. Это дело увековечения памяти жертв Голодомора является делом святым. Сохраняя память о жертвах Голодомора, на самом деле мы запишем свое имя в Книгу жизни".

Светлана Мельник: "Память о миллионах невинных жертв Голодомора должно ообзначиться на уровне ДНК не только украинского народа, но и стать неотъемлемой частью исторического кода всего человечества. Зерна страшной правды о самом масштабном преступлении сталинского режима сопровождали меня еще с советского детства, даже если о пережитых моими родными на Киевщине в 1932-33 гг. ужасах говорили полушепотом. Именно поэтому мы с послом (прим. - Андреем Мельником - Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Германии) поддерживаем уникальный проект "Зерна истины" для создания современного Музея Голодомора. этот мемориал должен стать нашим Иерусалимом, Стеной плача не только для каждого украинца, но для всех людей доброй воли".

Галя и Леся Тельнюк: "Нас часто пугают тем, что упоминания о Голодоморе, репрессиях, войне, оккупации - это взгляд в прошлое, лишенный животворности. Нет, это очередная манипуляция. Это очередная попытка отвлечь нас от возможности уже сегодня побеждать. Вспомните, когда в Украине начали издавать книги поэтов и писателей эпохи "расстрелянного возрождения" и шестидесятников, когда появились первые мемориалы, собственно когда в 2008 году в Киеве был открыт Зал памяти, все мы получили шанс не бояться собственного голоса. Он снова появился у каждого из нас.

Музей Голодомора - это голоса не только жертв, но и наши голоса. Голоса тех, кто помнит. Голоса тех, кто свидетельствует о достоинстве наших предков.

Именно поэтому мы присоединяемся к кампании в поддержку совместного Создание Музея Голодомора. И убеждены, что вы, наши друзья, коллеги, слушатели, так же поддержите это единение. Ведь каждый раз, когда мы объединяемся и действуем сообща - побеждаем".

Презентация платформы с участием посла проекта, также приурочена к нынешнему Дню памяти жертв Голодомора и призвана актуализировать вопрос национальной памяти, подчеркнуть необходимость развития благотворительности в Украине.