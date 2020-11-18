Правительство согласовало проект безвиза с Индонезией
18 ноября, 2020, 16:02
Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Индонезии о взаимной отмене визовых требований
Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 18 ноября.
Кабинет министров издал распоряжение о введении безвизового режима между Украиной и Республикой Индонезия.
Решение правительства поддержали без обсуждения.
В пояснительной записке говорится, что сейчас в отношениях Украины и Индонезии действует несимметричный визовый режим. В частности, граждане Украины могут путешествовать без виз в Индонезии сроком до 30 суток, а гражданам Индонезии для въезда в Украину на такой же срок необходимо оформлять визу.
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