Правительство согласовало проект безвиза с Индонезией

18 ноября, 2020, 16:02

Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Индонезии о взаимной отмене визовых требований

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 18 ноября.

Кабинет министров издал распоряжение о введении безвизового режима между Украиной и Республикой Индонезия.

Решение правительства поддержали без обсуждения.

В пояснительной записке говорится, что сейчас в отношениях Украины и Индонезии действует несимметричный визовый режим. В частности, граждане Украины могут путешествовать без виз в Индонезии сроком до 30 суток, а гражданам Индонезии для въезда в Украину на такой же срок необходимо оформлять визу.

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