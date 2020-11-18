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Espreso.tvОбществоПравительство согласовало назначение нового главы Хмельницкой ОГА

Правительство согласовало назначение нового главы Хмельницкой ОГА


фото: pvisti.km.ua
Кабинет министров согласовал увольнение головы Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и назначение на его место Сергея Гамалия

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram.

"Согласовать (проекты указов президента Украины): увольнение Габинета Дмитрия Анатольевича - с должности головы Хмельницкой ОГА (по соглашению сторон). Назначение Гамалия Сергея Вячеславовича - головой Хмельницкой ОГА", - сообщил решение правительства Мокан.

Отметим, что пока еще нет указа президента об увольнении Дмитрия Габинета.

Гамалий - владелец предприятия "Делиция", которое занимается ресторанным бизнесом, а также предоставляет услуги мобильного питания.

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