Правительство согласовало назначение нового главы Хмельницкой ОГА
18 ноября, 2020, 16:43
Кабинет министров согласовал увольнение головы Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и назначение на его место Сергея Гамалия
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram.
"Согласовать (проекты указов президента Украины): увольнение Габинета Дмитрия Анатольевича - с должности головы Хмельницкой ОГА (по соглашению сторон). Назначение Гамалия Сергея Вячеславовича - головой Хмельницкой ОГА", - сообщил решение правительства Мокан.
Отметим, что пока еще нет указа президента об увольнении Дмитрия Габинета.
Гамалий - владелец предприятия "Делиция", которое занимается ресторанным бизнесом, а также предоставляет услуги мобильного питания.
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