Правоохранители завершили следствие в отношении 15 должностных лиц Укрзализныци о хищении 58,6 млн грн

18 ноября, 2020, 10:01

Офис генерального прокурора завершил следствие в отношении 15 должностных лиц Укрзализныци из-за нанесения государству убытков в размере 58,6 млн грн на фиктивном ремонте дизель-поездов

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Согласно сообщению, правоохранители завершили досудебное расследование в отношении пятнадцати лиц по фактам завладения средствами в особо крупных размерах, служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, а также подделки документов в составе организованной группы.

Следствие установило, что должностные лица Укрзализныци завладели деньгами компании при организации капитальных ремонтов дизель-поездов для пригородных пассажирских перевозок.

В частности, в 2015-2016 годах должностные лица Укрзализныци, привлекая фиктивные предприятия, составили и выдали заведомо ложные документы о якобы осуществлении модернизации более 20 дизель-поездов, зная, что никаких ремонтных работ не могло быть проведено в связи с отсутствием в компании- исполнителя необходимых специалистов и оборудования. В дальнейшем это стало основанием для перевода компании-исполнителю средств Укрзализныци. При этом часть суммы оказалась на счетах фиктивных фирм.

"Экспертизой установлено, что работы по модернизации не проводились, а в результате действий должностных лиц "Укрзализныци "а несено более 58,6 млн грн убытков", - отметили в Офисе генерального прокурора.

По информации ведомства, 17 ноября пятнадцати подозреваемым открыто материалы уголовного производства. Среди подозреваемых, в частности, бывший и. о. главы правления одного из предприятий Укрзализныци и его ексзаступникы, бывшие и нынешние руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, а также начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов Укрзализныци.

В ведомстве добавили, что в настоящее время также проводятся мероприятия с целью возмещения причиненного подозреваемыми вреда.

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