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Espreso.tvСпортПоражение 0: 6 от Испании стало для сборной Германии крупнейшим в истории

Поражение 0: 6 от Испании стало для сборной Германии крупнейшим в истории


фото: Reuters
Сборная Германии по футболу проиграла Испании 0: 6 и потерпела свое крупнейшее в истории поражение в официальных матчах

Об этом сообщает Gracenote Live.

Германия проиграла Испании 0: 6 в 6-м туре группового раунда Лиги наций и получила таким образом крупнейшее в истории поражение в официальных матчах.

К этому наибольшим было поражение от Венгрии, которой Германия проиграла 3: 8 в финальной части чемпионата мира-1954.

С учетом товарищеских матчей, Германия проиграла с крупным счетом Англии в 1909 году - 0: 9.

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