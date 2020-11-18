Поражение 0: 6 от Испании стало для сборной Германии крупнейшим в истории

18 ноября, 2020, 09:47

Сборная Германии по футболу проиграла Испании 0: 6 и потерпела свое крупнейшее в истории поражение в официальных матчах

Об этом сообщает Gracenote Live.

Германия проиграла Испании 0: 6 в 6-м туре группового раунда Лиги наций и получила таким образом крупнейшее в истории поражение в официальных матчах.

К этому наибольшим было поражение от Венгрии, которой Германия проиграла 3: 8 в финальной части чемпионата мира-1954.

С учетом товарищеских матчей, Германия проиграла с крупным счетом Англии в 1909 году - 0: 9.

- SPAIN GERMANY6-0 !!!!!! Die Mannschaft (including West Germany) suffer their biggest defeat in a competitive game. #ESPGER #NationsLeague - Gracenote Live (@GracenoteLive) November 17, 2020

Напомним, 17 ноября в 6-м туре Лиги наций сборная Испании разгромила Германию со счетом 6: 0.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что в проигранном Испании 0: 6 матчи Лиги наций его команде ничего не удавалось .

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