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Espreso.tvЭкономикаПолитика и партия имеют второстепенное значение, главное - показатели Рябикина в должности, - Мокан о новом главе Гостаможни

Политика и партия имеют второстепенное значение, главное - показатели Рябикина в должности, - Мокан о новом главе Гостаможни

По словам представителя Верховной Рады в Кабинете министров Василия Мокана, главной для новоизбранного руководителя Государственной таможенной службы Павла Рябикина является эффективность работы

Об этом представитель Верховной Рады в Кабинете министров Василий Мокан сказал в эфире Еспресо.TV.

"Что касается эффективности деятельности - покажет время. Мы видим, что за год - очередная смена руководителя таможни. Раньше также были исполняющие обязанности. Самое главное - какие показатели будет демонстрировать Рябикин на этом посту. Политика и партия в этом случае имеют второстепенное значение", - сказал Мокан.

Он подчеркнул, что, если Рябикин будет демонстрировать эффективную работу, то партийная принадлежность и то, кем был человек в предыдущем созыве народных депутатов, будут менее важными.

  • Напомним, 18 ноября Кабинет министров назначил главой Государственной таможенной службы бывшего генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.
  • Напомним, в конце октября Павел Рябикин победил в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы.
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