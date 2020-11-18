Полиция Ужгорода составила админпротокол из-за черного пиара на действующего мэра накануне второго тура выборов

18 ноября, 2020, 12:51

Штаб действующего мэра Ужгорода Богдана Андрииву обратился в милицию из-за "черного пиара" на кандидата

Об этом сообщает "ОПОРА".

"На улицах Ужгорода прохожим раздавали листовку в виде газеты под названием "Ужcity", которая содержит вероятно ложную и манипулятивную информацию о действующем мэра Ужгорода Богдана Андрииву, кандидата-самовыдвиженца на эту же должность. На открытке отсутствуют выходные данные - сведения о заказчике, тираж , типографии и тому подобное. Поэтому представители кандидата Богдана Андрииву обратились в милицию ", - рассказали в "ОПОРЕ".

Представители штаба Андрииву рассказали, что в Ужгороде распространяют открытку в виде газеты с признаками так называемого "черного пиара" в адрес кандидата, действующего мэра Богдана Андрииву. В частности, в листовке разместили материал под названием - "Как Богдан Андриив заработал на Covid-19 и человеческой беде". В тексте отмечают, что в "пик карантина и эпидемии Covid-19 Ужгородский городской голова под видом заботы о соотечественниках заработал около 338 тыс. грн".

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Также в газете разместили материалы под названием "Рейдеры от мэра отжимали Модуль М", "Криминальные дела руководства Ужгорода поражают", "Рейдеры Андрииву избили главу ОСМД" и другие. Альтернативного мнения относительно описанных ситуаций не приводится. В текстах есть много утверждений негативного содержания, впрочем ни один из описанных в листовке упреков в сторону городских властей или действующего городского головы не подтвержден решением суда.

В то же время в газете есть вставки с упоминаниями и о другом кандидате на должность городского головы Ужгорода - Виктора Щадея, который баллотируется от партии "Слуга народа". В частности, есть вставка с надписями - "Щадей - для людей, Богдан - на карман".

Как сообщили в комментарии коммуникационной ОПОРЫ представители действующего городского головы Ужгорода Богдана Андрииву, они зафиксировали несколько случаев раздачи этой газеты и в связи с тем, что на газете отсутствуют выходные данные, обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

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