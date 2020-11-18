 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПолиция Ужгорода составила админпротокол из-за черного пиара на действующего мэра накануне второго тура выборов

Полиция Ужгорода составила админпротокол из-за черного пиара на действующего мэра накануне второго тура выборов


фото: oporaua
Штаб действующего мэра Ужгорода Богдана Андрииву обратился в милицию из-за "черного пиара" на кандидата

Об этом сообщает "ОПОРА".

"На улицах Ужгорода прохожим раздавали листовку в виде газеты под названием "Ужcity", которая содержит вероятно ложную и манипулятивную информацию о действующем мэра Ужгорода Богдана Андрииву, кандидата-самовыдвиженца на эту же должность. На открытке отсутствуют выходные данные - сведения о заказчике, тираж , типографии и тому подобное. Поэтому представители кандидата Богдана Андрииву обратились в милицию ", - рассказали в "ОПОРЕ".

Представители штаба Андрииву рассказали, что в Ужгороде распространяют открытку в виде газеты с признаками так называемого "черного пиара" в адрес кандидата, действующего мэра Богдана Андрииву. В частности, в листовке разместили материал под названием - "Как Богдан Андриив заработал на Covid-19 и человеческой беде". В тексте отмечают, что в "пик карантина и эпидемии Covid-19 Ужгородский городской голова под видом заботы о соотечественниках заработал около 338 тыс. грн".

Читайте также: В Ужгороде члены УИК массово отказываются работать, - ОПОРА

Также в газете разместили материалы под названием "Рейдеры от мэра отжимали Модуль М", "Криминальные дела руководства Ужгорода поражают", "Рейдеры Андрииву избили главу ОСМД" и другие. Альтернативного мнения относительно описанных ситуаций не приводится. В текстах есть много утверждений негативного содержания, впрочем ни один из описанных в листовке упреков в сторону городских властей или действующего городского головы не подтвержден решением суда.

В то же время в газете есть вставки с упоминаниями и о другом кандидате на должность городского головы Ужгорода - Виктора Щадея, который баллотируется от партии "Слуга народа". В частности, есть вставка с надписями - "Щадей - для людей, Богдан - на карман".

Как сообщили в комментарии коммуникационной ОПОРЫ представители действующего городского головы Ужгорода Богдана Андрииву, они зафиксировали несколько случаев раздачи этой газеты и в связи с тем, что на газете отсутствуют выходные данные, обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать