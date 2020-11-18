Полиция предлагает приравнять электрошокер к огнестрельному оружию
18 ноября, 2020, 20:29
Национальная полиция выступает за расширение оснований использования правоохранителями электрошокеров
Об этом написал глава Нацполиции Игорь Клименко в своем блоге на "Интерфакс-Украина".
Полиция предлагает разрешить использование электрошокеров в случаях задержания лица, которое:
- совершило тяжкое или особо тяжкое правонарушение и пытается сбежать или оказывает сопротивление полицейскому;
- оказывает вооруженное сопротивление или пытается бежать из-под стражи;
- угрожает оружием или любым другим предметом, который несет угрозу жизни или здоровью людей.
По мнению Клименко, расширение оснований для использования шокера позволит минимизировать нанесении травм нарушителю, поэтому необходимо внести изменения в закон "О Нацполиции".
В то же время глава Нацполиции отметил, что закон будет предусматривать запрет использовать электрошокеры в отношении малолетних и несовершеннолетних, беременных женщин, а также лиц с явными признаками ограниченных возможностей или старости.
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