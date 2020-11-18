Полиция предлагает приравнять электрошокер к огнестрельному оружию

Об этом написал глава Нацполиции Игорь Клименко в своем блоге на "Интерфакс-Украина".

Полиция предлагает разрешить использование электрошокеров в случаях задержания лица, которое:

совершило тяжкое или особо тяжкое правонарушение и пытается сбежать или оказывает сопротивление полицейскому;

оказывает вооруженное сопротивление или пытается бежать из-под стражи;

угрожает оружием или любым другим предметом, который несет угрозу жизни или здоровью людей.

По мнению Клименко, расширение оснований для использования шокера позволит минимизировать нанесении травм нарушителю, поэтому необходимо внести изменения в закон "О Нацполиции".

В то же время глава Нацполиции отметил, что закон будет предусматривать запрет использовать электрошокеры в отношении малолетних и несовершеннолетних, беременных женщин, а также лиц с явными признаками ограниченных возможностей или старости.

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