 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПолиция предлагает приравнять электрошокер к огнестрельному оружию

Полиция предлагает приравнять электрошокер к огнестрельному оружию

Национальная полиция выступает за расширение оснований использования правоохранителями электрошокеров

Об этом написал глава Нацполиции Игорь Клименко в своем блоге на "Интерфакс-Украина".

Полиция предлагает разрешить использование электрошокеров в случаях задержания лица, которое:
  • совершило тяжкое или особо тяжкое правонарушение и пытается сбежать или оказывает сопротивление полицейскому;
  • оказывает вооруженное сопротивление или пытается бежать из-под стражи;
  • угрожает оружием или любым другим предметом, который несет угрозу жизни или здоровью людей.

По мнению Клименко, расширение оснований для использования шокера позволит минимизировать нанесении травм нарушителю, поэтому необходимо внести изменения в закон "О Нацполиции".

В то же время глава Нацполиции отметил, что закон будет предусматривать запрет использовать электрошокеры в отношении малолетних и несовершеннолетних, беременных женщин, а также лиц с явными признаками ограниченных возможностей или старости.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать