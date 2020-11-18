Показатель средней зарплаты для начисления пенсий в сентябре увеличился на 10%, - Пенсионный фонд

18 ноября, 2020, 17:22

Показатель средней зарплаты для начисления пенсий в сентябре увеличился на 961 гривню 89 копеек и составил 10 570,56 грн

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно сообщению, ПФУ утвердил показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для начисления пенсии.

Так, за сентябрь 2020 года показатель средней зарплаты для начисления пенсий составляет 10 570 грн 56 копеек.

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