Официальный курс: гривна стабилизировалась к доллару

18 ноября, 2020, 09:22

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 18 ноября 2020 года на отметке 28,11 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 17 ноября курс составил 28,11 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 18 ноября установлен на уровне 33,40 грн / евро. По состоянию на 17 ноября курс составлял 33,24 грн / евро.

На наличном рынке 18 ноября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,21, продают - по 28,30 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,15 до 28,40 грн / $, продажи - в пределах 28,34-29,20 грн / $.

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