 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНовый год: главная елка Киева будет искусственной

Новый год: главная елка Киева будет искусственной


фото: FOLK UKRAINE
Празднование Нового 2021 года в Киеве впервые планируется без больших концентров и массовых гуляний

Об этом организатор новогодних празднований в столице Игорь Добруцкий рассказал в комментарии "Украинской правде".

"Приближается Новый год. Мы, конечно, готовимся. А что касается ограничений - какие будут действовать в Украине, таких мы будем придерживаться. Сейчас у нас несколько планов празднования есть", - отметил Добруцкий.

По его словам, на улицах города не будет привычного фудкорта, где надо что-то готовить.

"Оставим что-то легкое, что можно за стеклом сделать и из окна подать - кофе, чай, какао, глинтвейн, это останется и будет в маленьких домиках. Возможно, еще будут сувениры немножко. Все остальное - концерты, празднование Дня Святого Николая - на это все будут ограничения", - пояснил организатор.

Добруцкий подчеркнул, что пока не планируется даже большого концентра в новогоднюю ночь.

В то же время он рассказал, что елку зажгут 19 декабря в 19:00. Однако как будет происходить празднование, пока неизвестно. Организаторы следят за эпидемиологической ситуацией и говорят, что готовы вносить коррективы.

"Елка на Софийской площади в этом году будет искусственной, высотой 31 м. Вместо звезды на ней будет шляпа, поскольку тематика нынешнего праздника - "Сказочный лес", а украшать ее будут шишки, желуди, белочки, грибочки и т. п.", - отметил организатор.

Новогоднее дерево изготовят за 2 недели. По предварительным оценкам, его цена составит 5-7 млн грн. Однако оплатят это спонсоры и рекламодатели. Из городского бюджета, по словам Добруцкого, средств тратить не будут.

Он также пояснил, что от живой елки отказались, поскольку на имя мэра Киева поступило много обращений с просьбой не рубить столетнее дерево, а заменить его искусственным.

Под елкой будет пенек площадью 100 кв. м. Раньше в нем планировали расположить кафе, но из-за карантина от этой идеи отказались.

Украсят елку более 1,5 тыс. игрушек и более 10 км гирлянд.

Добруцкий верит, что "с приходом Николая коронавирус начнет отступать и к Рождеству его уже не останется". Для киевлян также готовят два катка - на Подоле и возле Арки дружбы народов. Кроме этого, будет горка на Подоле. Все это будет работать с соблюдением карантинных мероприятий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать