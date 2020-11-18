Новый год: главная елка Киева будет искусственной

18 ноября, 2020, 15:54

Празднование Нового 2021 года в Киеве впервые планируется без больших концентров и массовых гуляний

Об этом организатор новогодних празднований в столице Игорь Добруцкий рассказал в комментарии "Украинской правде".

"Приближается Новый год. Мы, конечно, готовимся. А что касается ограничений - какие будут действовать в Украине, таких мы будем придерживаться. Сейчас у нас несколько планов празднования есть", - отметил Добруцкий.

По его словам, на улицах города не будет привычного фудкорта, где надо что-то готовить.

"Оставим что-то легкое, что можно за стеклом сделать и из окна подать - кофе, чай, какао, глинтвейн, это останется и будет в маленьких домиках. Возможно, еще будут сувениры немножко. Все остальное - концерты, празднование Дня Святого Николая - на это все будут ограничения", - пояснил организатор.

Добруцкий подчеркнул, что пока не планируется даже большого концентра в новогоднюю ночь.

В то же время он рассказал, что елку зажгут 19 декабря в 19:00. Однако как будет происходить празднование, пока неизвестно. Организаторы следят за эпидемиологической ситуацией и говорят, что готовы вносить коррективы.

"Елка на Софийской площади в этом году будет искусственной, высотой 31 м. Вместо звезды на ней будет шляпа, поскольку тематика нынешнего праздника - "Сказочный лес", а украшать ее будут шишки, желуди, белочки, грибочки и т. п.", - отметил организатор.

Новогоднее дерево изготовят за 2 недели. По предварительным оценкам, его цена составит 5-7 млн грн. Однако оплатят это спонсоры и рекламодатели. Из городского бюджета, по словам Добруцкого, средств тратить не будут.

Он также пояснил, что от живой елки отказались, поскольку на имя мэра Киева поступило много обращений с просьбой не рубить столетнее дерево, а заменить его искусственным.

Под елкой будет пенек площадью 100 кв. м. Раньше в нем планировали расположить кафе, но из-за карантина от этой идеи отказались.

Украсят елку более 1,5 тыс. игрушек и более 10 км гирлянд.

Добруцкий верит, что "с приходом Николая коронавирус начнет отступать и к Рождеству его уже не останется". Для киевлян также готовят два катка - на Подоле и возле Арки дружбы народов. Кроме этого, будет горка на Подоле. Все это будет работать с соблюдением карантинных мероприятий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо