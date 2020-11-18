Новоизбранный мэр Черноморска заразился коронавирусом, но просит отменить карантин "выходного дня"

18 ноября, 2020, 09:55

У новоизбранного мэра Черноморска Одесской области Василия Гуляева подтвердили заражение коронавирусом COVID-19

Об этом сам Гуляев рассказал в видеообращении.

Гуляев сообщил, что с 18 ноября Черноморский исполком работает в дистанционном режиме, а сам он сделал два теста, один из которых оказался положительным. Поэтому Гуляев отменил запланированный прием граждан.

Также мэр Черноморска призвал носить маски и соблюдать все противоэпидемические меры безопасности.

При этом Гуляев выразил сомнение в эффективности введения карантина "выходного дня".

"Я, как мэр города, подписал письмо к премьер-министру, депутаты нового созыва Черноморского горсовета тоже это письмо подписывают и мы отправляем его в Кабмин премьер-министру. Мы хотим доказать, что карантин "выходного дня" по сути ничего не дает. Он дает лишь одно - притеснение некоторых предпринимателей, не всех, а некоторых. И мы хотим показать, что у нас все предприниматели одинаковы. И мы просим премьер-министра в абсолютно корректной форме отменить карантин "выходного дня", - сказал Гуляев.

Мэр Черноморска высказал мнение, что правительство прислушивается к этой точки зрения, если мэры и горсоветы других городов также напишут такие письма.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb