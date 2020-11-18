НБУ вводит в обращение памятную монету "Вооруженные силы Украины" с 19 ноября

18 ноября, 2020, 11:19

Национальный банк Украины с 19 ноября вводит в обращение памятную монету "Государственная пограничная служба" из серии "Вооруженные силы Украины"

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Посвященная правоохранительноу органу специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее прилегающей и исключительной (морской) зоне. Одной из обязанностей Государственной пограничной службы Украины является участие во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины и другими военными формированиями в отражении вторжения или нападения на территорию Украины вооруженных сил другого государства или группы государств ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что монета будет иметь номинал 10 гривен и изготовлена из сплава на основе цинка, гурт - рифленый. Фактический тираж монеты составит 1 млн шт.

В пресс-службе отметили, что на аверсе монеты вверху размещен малый Государственный герб Украины, под которым надпись УКРАИНА; в центре - эмблема Государственной пограничной службы Украины, внизу надписи 10 / гривен / 2020; стилизованные лавровая (справа) и калиновый (слева) ветви. Логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины размещен внизу слева.

На реверсе монеты сверху размещены надписи Государственная / Пограничная / Служба Украины, под которыми - очертание карты Украины, внизу - символический пограничный столб, справа и слева - композиции, символизирующие деятельность Государственной пограничной службы в воздухе, на суше и на море.

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