Названо имя военного, который 16 ноября погиб в зоне ООС

18 ноября, 2020, 12:57

В понедельник, 16 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Иван Горошко

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

"С грустью сообщаем, что 16 ноября 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения. Обстоятельства гибели выясняются (ведется следствие)", - говорится в сообщении.

У военнослужащего осталась беременная жена.

С грустью сообщаем, что 16 ноября 2020 в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по ... Опубликовано 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ Вторник, 17 ноября 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Станице Луганской военнослужащий выстрелом в затылок убил сослуживца 1999 г.р. Подозреваемый признался, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

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