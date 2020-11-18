Названо имя военного, который 16 ноября погиб в зоне ООС
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.
"С грустью сообщаем, что 16 ноября 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения. Обстоятельства гибели выясняются (ведется следствие)", - говорится в сообщении.
У военнослужащего осталась беременная жена.
С грустью сообщаем, что 16 ноября 2020 в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по ...Опубликовано 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ Вторник, 17 ноября 2020 г.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Станице Луганской военнослужащий выстрелом в затылок убил сослуживца 1999 г.р. Подозреваемый признался, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-