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Espreso.tvЭкономикаНардеп Василевская-Смаглюк: Я не исключаю "договорняков" в бюджете-2021

Нардеп Василевская-Смаглюк: Я не исключаю "договорняков" в бюджете-2021

Пока никто не знает, каким будет государственный бюджет на следующий год. В том числе возможны "договорняки" за привлечение голосов представителей других политсил

Такое мнение высказала Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат из фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Кабмин, я так понимаю, в лице Минфина должен вернуть бюджет и учесть или отменить те правки, которые были направлены на увеличение расходной части. Каким он будет - я, к сожалению, не знаю. И никто не знает. Я не исключаю договорняков за то, что мы будем привлекать другие фракции к голосованию в обмен на какие-то "плюшки" ", - сказала Василевская-Смаглюк.

Она выразила надежду, что парламент успеет до конца года принять смету-2021.

"Работа над проектом бюджета была довольно странная, как по мне. Я наблюдаю за бюджетными процессами около 15 лет. И я никогда не видела, чтобы бюджетный комитет собирался, и Минфин сидел и совершенно безынициативно наблюдал за тем, что происходит ", - рассказала представительница финансового комитета.

  • Напомним, 5 ноября Верховная Рада приняла за основу проект закона о государственном бюджете на 2021.

  • Кабинет министров Украины до конца недели подаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021, заявил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.

  • Согласно законодательству, парламент должен до 20 ноября проголосовать за госбюджет во втором чтении.

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