Минцифры разработало постановление о реестрах ОТГ только в электронной форме, - Федоров
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.
"Сегодня мы завершили работу над новыми постановлениями КМУ о порядке регистрации места проживания, которыми предусматривается ведение реестров территориальных громад только в электронной форме. Для тех органов местного самоуправления, которые не способны вести качественный реестр самостоятельно (как показали 5 лет, таких абсолютное большинство), - средствами демографического реестра. И такая возможность уже реализована", - отметил министр.
По его словам, до конца года Минцифры планирует также запустить электронную прописку гражданам, чье имущество есть в реестре.
"Параллельно до конца года мы планируем запустить электронную прописку тем гражданам, чье имущество есть в реестре. И в дальнейшем, введя электронное взаимодействие с БТИ и упростив регистрацию права собственности, - для всех украинцев", - сообщил Федоров.
Регистрация места проживания или прописка - самая популярная государственная услуга в Украине (если не учитывать социальную ...Опубликовано Михаил Федоров Среда, 18 ноября 2020 г.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
Читайте также
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил