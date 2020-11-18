Минцифры разработало постановление о реестрах ОТГ только в электронной форме, - Федоров

18 ноября, 2020, 18:35

Министерство цифровой трансформации разработало новые постановления о ведении реестров территориальных громад только в электронной форме

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Сегодня мы завершили работу над новыми постановлениями КМУ о порядке регистрации места проживания, которыми предусматривается ведение реестров территориальных громад только в электронной форме. Для тех органов местного самоуправления, которые не способны вести качественный реестр самостоятельно (как показали 5 лет, таких абсолютное большинство), - средствами демографического реестра. И такая возможность уже реализована", - отметил министр.

По его словам, до конца года Минцифры планирует также запустить электронную прописку гражданам, чье имущество есть в реестре.

"Параллельно до конца года мы планируем запустить электронную прописку тем гражданам, чье имущество есть в реестре. И в дальнейшем, введя электронное взаимодействие с БТИ и упростив регистрацию права собственности, - для всех украинцев", - сообщил Федоров.

Регистрация места проживания или прописка - самая популярная государственная услуга в Украине (если не учитывать социальную ... Опубликовано Михаил Федоров Среда, 18 ноября 2020 г.

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