Мэр Кременчуга и несколько депутатов горсовета заразились коронавирусом
Об этом Малецкий сообщил в Facebook.
Так, мэр Кременчуга сообщил, что получил положительный тест на COVID-19 и находится в изоляции.
"Сейчас очень напряженное время, связанное с подготовкой первой сессии Кременчугского городского совета VIII созыва, но, к сожалению, болезнь не спрашивает, когда приходить. Знаю, что болеют еще несколько вновь избранных депутатов городского совета. Однако я работаю дистанционно и сделаю все, чтобы сессия состоялась в соответствии с законом в запланированную дату", - отметил Малецкий.
Добрый вечер, друзья! У меня не очень приятная новость: получил положительный тест на COVID-19. Нахожусь в ...Опубликовано Виталий Малецкий Среда, 18 ноября 2020 г.
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