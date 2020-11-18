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Espreso.tvОбществоМэр Кременчуга и несколько депутатов горсовета заразились коронавирусом

Мэр Кременчуга и несколько депутатов горсовета заразились коронавирусом


фото: reuters
В Кременчуге мэр Виталий Малецкий и несколько депутатов городского совета заболели COVID-19

Об этом Малецкий сообщил в Facebook.

Так, мэр Кременчуга сообщил, что получил положительный тест на COVID-19 и находится в изоляции.

"Сейчас очень напряженное время, связанное с подготовкой первой сессии Кременчугского городского совета VIII созыва, но, к сожалению, болезнь не спрашивает, когда приходить. Знаю, что болеют еще несколько вновь избранных депутатов городского совета. Однако я работаю дистанционно и сделаю все, чтобы сессия состоялась в соответствии с законом в запланированную дату", - отметил Малецкий.

Добрый вечер, друзья! У меня не очень приятная новость: получил положительный тест на COVID-19. Нахожусь в ...

Опубликовано Виталий Малецкий Среда, 18 ноября 2020 г.

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