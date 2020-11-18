Мазок в нос и в тестер: в США будут продавать тесты на COVID-19 для "домашнего потребления"

18 ноября, 2020, 14:01

В США разрешили применять в домашних условиях первые наборы для теста на коронавирус

Об этом говорится в сообщении на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Новый набор для проверки диагноза в домашних условиях будет стоить $ 50.

Пользоваться им смогут лица от 14 лет с подозрением на COVID-19, для этого нужно взять через нос мазок из носоглотки.

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По взятии мазка, тампон с ним необходимо будет опустить во флакон и поместить в тестовое устройство. В течение получаса результат отобразится на дисплее тестовой системы. Исследования можно проводить как дома, так и в медучреждениях.

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