Лига наций: результаты всех матчей вторника
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
6-й тур
17 ноября
Группа А3
Хорватия - Португалия 2: 3
Голы: Ковачич, 29, 65 - Диас, 52, 90, Феликс, 60
Франция - Швеция 4: 2
Голы: Жиру, 16, 59, Павар, 36, Коман, 90 + 5 - Клаэссон, 5, Куайсон, 88
Группа А4
Испания - Германия 6: 0
Голы: Мората, 17, Торрес, 33, 55, 71, Родри, 38, Оярсабаль, 89
Группа С1
Люксембург - Азербайджан 0: 0
Черногория - Кипр 4: 0
Голы: Йоветич, 14 Болевич, 25 Болевич, 28 Мугоша, 60
Группа D1
Андорра - Латвия 0: 5
Голы: Черномордийс, 6, Икауньекс, 57, 60, Гутковскис, 70 (пен.), Раймондс, 90 (пен.)
Мальта - Фарерские острова 1: 1
Голы: Гилломье, 54 - Йонссон, 70
Группа D2
Гибралтар - Лихтенштейн 1: 1
Голы: Брандл, 7 (авт) - Фрик, 44
- 17 ноября сборную Украины из-за вспышки коронавируса в команде поместили на карантин в Люцерне, матч Лиги наций против Швейцарии оказался под угрозой срыва .
- После этого стало известно, что матч 6-го тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии не состоится из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.
- Врач кантона Люцерн Роджер Харстолл объяснил, что запретил проведение матча из-за того, что футболисты с отрицательными результатами теста могут быть больны коронавирусом.
- Футболистам сборной Украины Жуниору Мораесу и Сергею Кривцову позволили покинуть расположение национальной команды .
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