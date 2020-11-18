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Espreso.tvСпортЛига наций: результаты всех матчей вторника

Лига наций: результаты всех матчей вторника


фото: Getty Images
Вчера, 17 ноября, были сыграны 10 матчей 6-го тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига наций

6-й тур

17 ноября

Группа А3

Хорватия - Португалия 2: 3

Голы: Ковачич, 29, 65 - Диас, 52, 90, Феликс, 60

Франция - Швеция 4: 2

Голы: Жиру, 16, 59, Павар, 36, Коман, 90 + 5 - Клаэссон, 5, Куайсон, 88

Группа А4

Испания - Германия 6: 0

Голы: Мората, 17, Торрес, 33, 55, 71, Родри, 38, Оярсабаль, 89

Группа С1

Люксембург - Азербайджан 0: 0

Черногория - Кипр 4: 0

Голы: Йоветич, 14 Болевич, 25 Болевич, 28 Мугоша, 60

Группа D1

Андорра - Латвия 0: 5

Голы: Черномордийс, 6, Икауньекс, 57, 60, Гутковскис, 70 (пен.), Раймондс, 90 (пен.)

Мальта - Фарерские острова 1: 1

Голы: Гилломье, 54 - Йонссон, 70

Группа D2

Гибралтар - Лихтенштейн 1: 1

Голы: Брандл, 7 (авт) - Фрик, 44

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