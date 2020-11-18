Лига наций: расписание матчей и трансляций среды
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальных команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая команда вылетает в низшую лигу.
Лига наций
6-й тур
18 ноября
Группа А1
21:45 Босния и Герцеговина - Италия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
21:45 Польша - Нидерланды, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
Группа А2
21:45 Англия - Исландия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
21:45 Бельгия - Дания
Группа B1
21:45 Австрия - Норвегия
21:45 Северная Ирландия - Румыния
Группа B2
21:45 Израиль - Шотландия
21:45 Чехия - Словакия
Группа B3
21:45 Сербия - Россия
21:45 Венгрия - Турция
Группа B4
21:45 Уэльс - Финляндия
21:45 Ирландия - Болгария
Группа С2
19:00 Армения - Северная Македония, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:00 Грузия - Эстония, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
Группа С3
21:45 Греция - Словения
21:45 Косово - Молдова
Группа С4
17:00 Албания - Беларусь, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
17:00 Казахстан - Литва, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
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