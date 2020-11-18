Лига наций: расписание матчей и трансляций среды

18 ноября, 2020, 08:00

Сегодня, 18 ноября, будут сыграны 18 матчей 6-го тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальных команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая команда вылетает в низшую лигу.

Лига наций

6-й тур

18 ноября

Группа А1

21:45 Босния и Герцеговина - Италия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

21:45 Польша - Нидерланды, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Группа А2

21:45 Англия - Исландия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

21:45 Бельгия - Дания

Группа B1

21:45 Австрия - Норвегия

21:45 Северная Ирландия - Румыния

Группа B2

21:45 Израиль - Шотландия

21:45 Чехия - Словакия

Группа B3

21:45 Сербия - Россия

21:45 Венгрия - Турция

Группа B4

21:45 Уэльс - Финляндия

21:45 Ирландия - Болгария

Группа С2

19:00 Армения - Северная Македония, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:00 Грузия - Эстония, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

Группа С3

21:45 Греция - Словения

21:45 Косово - Молдова

Группа С4

17:00 Албания - Беларусь, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

17:00 Казахстан - Литва, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"