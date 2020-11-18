Китай заявил о двух успешных фазах клинических исследований вакцины от COVID-19

18 ноября, 2020, 11:06

18 ноября Китай заявил, что имеет вакцину "для экстренного использования"

Об этом сообщает ВВС .

В Китае заявили, что вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech вызвала быстрый иммунный ответ при испытаниях с участием около 700 человек. По словам экспертов, полученные результаты означают, что вакцина "подходит для экстренного использования".

Один из разработчиков вакцины Жу Фенгчай рассказал, что на первом этапе клинических испытаний вакцину испытали 144, а на втором - 600 добровольцев.

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Объявление было сделано после того, как разработчики вакцины в Европе и США сообщили об успешных данных больших испытаний на поздних стадиях.

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