18 ноября, 2020, 12:41

Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода на станции "Вокзальная" и ее реконструкции

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Киевский метрополитен разместил тендерное предложение на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкции существующей станции. Предложения от участников принимаются до 20 ноября. Аукцион назначен через три дня после завершения подачи заявок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по условиям договора работы начнутся после определения финансирования на проведение строительства и реконструкции.

В пресс-службе напомнили, что станция "Вокзальная" - одна из первых пяти, которая заработала в первом пусковом комплексе 1960 года. Реконструкция ее инфраструктуры не проводилась с момента начала работы. В то же время давно востребовано и второй выход со станции для качественного обслуживания пассажиропотока.

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