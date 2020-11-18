Книга мемуаров Барака Обамы "Земля обетованная" поступила в продажу в мире

18 ноября, 2020, 10:29

17 ноября мемуары Барака Обамы вышли в продажу одновременно на 19-ти языках мира

Об этом експрезидент США Барак Обама объявил в Twitter.

Американский стартовый тираж "Земли обетованной" составляет 3 млн экземпляров. Издательство Penguin Random House заплатило автору в 2017 году аванс - $ 65 млн. В эту сумму входит и аванс за книгу Мишель Обамы "Becoming. Моя история". Книгу Мишель Обамы выдали еще в 2018 году. Она переведена на многие языки и продана тиражом более 10 млн экземпляров.

My memoir, A Promised Land, is out today. I hope you'll read it. My goal was to give you some insight into the events and people that shaped me during the early years of my presidency. Most of all, I hope it inspires you to see yourself playing a role in shaping a better world. pic.twitter.com/hdZysCpCN9 - Barack Obama (@BarackObama) November 17, 2020

"Завершение книги - особое чувство, и этой книгой я горжусь. В "Земле обетованной" я стараюсь честно рассказать о своей президентской работе, о силах, которым мы противостоим как нация, и о преодолении того, что нас разделяет, чтобы демократия работала для каждого ", - рассказал Обама.

Книга объемом 768 страниц, вышла одновременно в разных странах. Она переведена на японский, немецкий, голландский, датский, чешский, польский, литовский, албанский, французский, испанский, португальский, румынский языки. В то же время, книга пока не украинского или русского перевода.

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