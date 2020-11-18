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Espreso.tvЭкономикаКабмин согласовал проект закона о введении накопительной пенсионной системы для отдельных категорий лиц

Кабмин согласовал проект закона о введении накопительной пенсионной системы для отдельных категорий лиц


фото: segodnya
Кабинет министров согласовал проект закона о введении накопительной пенсионной системы для отдельных категорий лиц

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту проекта закона, профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях.

При этом к полному переходу на выплаты из накопительной системы, источником финансирования пенсий будут страховые взносы, которые будут уплачиваться работодателями за счет ставки единого социального взноса. Кроме того, участники самостоятельно будут выбирать негосударственный пенсионный фонд, в который будут направляться страховые взносы через Пенсионный фонд. При этом негосударственные пенсионные фонды будут проходить авторизацию.

Отмечается, что проект закона внедрит три профессиональные программы: первая из них дает право на пенсию после 50 лет, вторая - после 55 лет, третья будет предоставлять возможность добровольно приобрести право на участие в системе после 55 лет.

Как написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год.

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