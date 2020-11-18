Гололедица, мороз и ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде 19 ноября
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"19 ноября эту синоптическую ситуации в Украине будет определять антициклон Thodo", - отметила пани Диденко.
Жителей Запада и Севера Украины ожидает сильный ветер. Задувать будет в Крыму, на Приазовье.
Осадки 19 ноября маловероятны.
Температура воздуха ближайшей ночью в восточных областях вероятна -7...-13 °C мороза.
На остальной территории 0...-5 °C мороза.
Завтра днем в Украине ожидается 0...+5 °C, на востоке до 3 °C мороза.
На западе ожидается - ночью -1...+3 °C, а днем +5...+10 °C.
"На дорогах кое-где уже скользко, местами гололедица, - поэтому очень и очень осторожно", - отметила синоптик.
В Киеве будет сухо, ветрено и холодно, ближайшей ночью 0... -2 °C мороза, а днем в четверг +2... +3 °C.
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