 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГололедица, мороз и ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде 19 ноября

Гололедица, мороз и ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде 19 ноября

В Украине 19 ноября ожидается антициклон, по всей стране будет гололедица

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"19 ноября эту синоптическую ситуации в Украине будет определять антициклон Thodo", - отметила пани Диденко.

Жителей Запада и Севера Украины ожидает сильный ветер. Задувать будет в Крыму, на Приазовье.

Осадки 19 ноября маловероятны.

Температура воздуха ближайшей ночью в восточных областях вероятна -7...-13 °C мороза.

На остальной территории 0...-5 °C мороза.

Завтра днем в Украине ожидается 0...+5 °C, на востоке до 3 °C мороза.

На западе ожидается - ночью -1...+3 °C, а днем +5...+10 °C.

"На дорогах кое-где уже скользко, местами гололедица, - поэтому очень и очень осторожно", - отметила синоптик.

В Киеве будет сухо, ветрено и холодно, ближайшей ночью 0... -2 °C мороза, а днем в четверг +2... +3 °C.

null

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать