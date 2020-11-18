18 ноября, 2020, 18:48

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из отделов УСБУ в Закарпатской области из-за сопротивления работнику полиции

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, действия подозреваемого стали причиной закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, множественных ушибов и ссадин у 26-летней сотрудницы полиции.

Напомним, что 3 сентября работники полиции подошли к водителю автомобиля Skoda, который нарушил ПДД и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Водитель стал все отрицать и пытался покинуть место совершения правонарушения, из-за чего полицейские применили физическую силу. Во время задержания 50-летний работник СБУ толкался, хватал за форменную одежду, захватывал и сжимал шею.

1 октября этот работник СБУ был уволен с должности начальника одного из отделов управления в Закарпатской области.