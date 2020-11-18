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Espreso.tvОбществоДжапарова пригласила партнеров по ЕС приобщиться к работе Крымской платформы

Джапарова пригласила партнеров по ЕС приобщиться к работе Крымской платформы

Во вторник, 17 ноября, первый заместитель министра Эмине Джапарова приняла участие во встрече с послами государств-членов ЕС, организованной Представительством ЕС в Украине

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Первый заместитель министра проинформировала партнеров об актуальной ситуации во временно оккупированном Россией Крыму. Она отметила, что наиболее острыми проблемами являются, в частности, нарушения прав человека, норм международного гуманитарного права, ограничение свободы слова и религиозных свобод, расовая дискриминация, милитаризация, угрозы свободе судоходства в Черном и Азовском морях, а также вызовы безопасности более широкому региону Средиземноморья и Ближнего Востока ", - говорится в сообщении.

Также Джапаров поблагодарила ЕС за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе путем введения антироссийских санкций, и призвала усилить их в ответ на массовые нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму и проведение Россией незаконных "местных выборов" на полуострове.

Кроме того, Джапарова пригласила партнеров из ЕС приобщиться к работе Крымской платформы.

"Первый заместитель министра представила партнерам детали этой концепции и пригласила их государства присоединиться к ее деятельности. Она также пригласила государства-члены ЕС принять участие в учредительном саммите Крымской платформы, проведение которого запланировано на первое полугодие 2021", - сообщили в МИД.

  • Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос оккупированного Крыма и Донбасса будет среди приоритетов во время председательства в ОБСЕ Швеции.

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