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Espreso.tvОбществоЧиновника Нацполиции, чей клуб работал во время карантина выходного дня, уволили

Чиновника Нацполиции, чей клуб работал во время карантина выходного дня, уволили

Руководителя департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова, семейный загородный комплекс отдыха которого работал, несмотря на карантин выходного дня, освободили от должности

Об этом Bihus.Info сообщили в МВД.

"Начальник Департамента управления имуществом НПУ полковник Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности", - сообщил заместитель директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.

Согласно сообщению, Национальная полиция Украины проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении должностного лица в средствах массовой информации.

  • Напомним, что клуб отдыха NAVY под Киевом, который принадлежит сыну начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова, работал во время карантина выходного дня.

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