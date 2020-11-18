Чиновника Нацполиции, чей клуб работал во время карантина выходного дня, уволили
18 ноября, 2020, 17:56
Руководителя департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова, семейный загородный комплекс отдыха которого работал, несмотря на карантин выходного дня, освободили от должности
Об этом Bihus.Info сообщили в МВД.
"Начальник Департамента управления имуществом НПУ полковник Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности", - сообщил заместитель директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.
Согласно сообщению, Национальная полиция Украины проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении должностного лица в средствах массовой информации.
- Напомним, что клуб отдыха NAVY под Киевом, который принадлежит сыну начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова, работал во время карантина выходного дня.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-