Чиновника Нацполиции, чей клуб работал во время карантина выходного дня, уволили

18 ноября, 2020, 17:56

Руководителя департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова, семейный загородный комплекс отдыха которого работал, несмотря на карантин выходного дня, освободили от должности

Об этом Bihus.Info сообщили в МВД.

"Начальник Департамента управления имуществом НПУ полковник Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности", - сообщил заместитель директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало. Согласно сообщению, Национальная полиция Украины проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении должностного лица в средствах массовой информации.

Напомним, что клуб отдыха NAVY под Киевом, который принадлежит сыну начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова, работал во время карантина выходного дня.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb