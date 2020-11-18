Биткойн во второй раз обновил трехлетний рекорд, достигнув отметки $ 18 тыс.

18 ноября, 2020, 11:59

Биткойн во второй раз за год обновил трехлетний рекорд, достигнув отметки $ 18 тыс. / BTC

Об этом сообщает Business Insider.

При этом в издании отметили, что ранее цена биткойнов достигала $ 18,5 тыс. на биржах Binance и Coinbase, после чего произошло падение вследствие больших заказов на продажу на спотовых и фьючерсных биржах.

В то же время, в Bloomberg отметили, что биткойн "быстро приближается к рекордным максимумам, которые почти три года назад спровоцировали манию среди инвесторов, которая закончилась крахом".

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