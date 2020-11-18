Биткойн во второй раз обновил трехлетний рекорд, достигнув отметки $ 18 тыс.
18 ноября, 2020, 11:59
Биткойн во второй раз за год обновил трехлетний рекорд, достигнув отметки $ 18 тыс. / BTC
Об этом сообщает Business Insider.
При этом в издании отметили, что ранее цена биткойнов достигала $ 18,5 тыс. на биржах Binance и Coinbase, после чего произошло падение вследствие больших заказов на продажу на спотовых и фьючерсных биржах.
В то же время, в Bloomberg отметили, что биткойн "быстро приближается к рекордным максимумам, которые почти три года назад спровоцировали манию среди инвесторов, которая закончилась крахом".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-