 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаБольшинство семей погибших от COVID-19 медиков не получили компенсации из-за "длительных расследований каждого случая", - Минсоцполитики

Большинство семей погибших от COVID-19 медиков не получили компенсации из-за "длительных расследований каждого случая", - Минсоцполитики


фото: reuters
По словам министра социальной политики Марины Лазебной, большинство семей медиков, погибших в результате борьбы с COVID-19, до сих пор не получили компенсации из-за "длительных расследований каждого случая"

Об этом заявила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Большинство семей медиков, погибших от COVID-19 еще не получили компенсации, поскольку идет длительное расследование каждого из случаев", - цитирует пресс-служба слова Лазебной.

В общем, министр сообщила, что сейчас Государственная служба по труду завершила расследование 114 случаев. Из них 35 были признаны связанными с производством, а 79 - не связаны. В 35 случаях гибели медиков во время исполнения профессиональных обязанностей семьи получили компенсации.

"О 136 случаях проводится в дальнейшем расследование. Оно длительное - меня не удовлетворяет, что оно проводится 2-3 месяца, но мы знаем проблему. В комиссию должен входить такой профессионал как профпатолог, но их сегодня в Украине единицы и это все сдерживает быстрое расследование ", - отметила Лазебная.

При этом она подчеркнула, что средства в Фонде социального страхования есть и правительство готово выплачивать их семьям. Также, по ее словам, медики, получившие вторую и третью группы инвалидности, также начали получать средства.

  • Напомним, в начале ноября Лазебная сообщила , что на сегодня подтверждено 33 случая смертей медиков на рабочем месте, из которых по 20 членов семей уже получили выплаты в сумме более 200 тыс. грн и 1,5 млн грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать