Большинство семей погибших от COVID-19 медиков не получили компенсации из-за "длительных расследований каждого случая", - Минсоцполитики

18 ноября, 2020, 13:41

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, большинство семей медиков, погибших в результате борьбы с COVID-19, до сих пор не получили компенсации из-за "длительных расследований каждого случая"

Об этом заявила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Большинство семей медиков, погибших от COVID-19 еще не получили компенсации, поскольку идет длительное расследование каждого из случаев", - цитирует пресс-служба слова Лазебной.

В общем, министр сообщила, что сейчас Государственная служба по труду завершила расследование 114 случаев. Из них 35 были признаны связанными с производством, а 79 - не связаны. В 35 случаях гибели медиков во время исполнения профессиональных обязанностей семьи получили компенсации.

"О 136 случаях проводится в дальнейшем расследование. Оно длительное - меня не удовлетворяет, что оно проводится 2-3 месяца, но мы знаем проблему. В комиссию должен входить такой профессионал как профпатолог, но их сегодня в Украине единицы и это все сдерживает быстрое расследование ", - отметила Лазебная.

При этом она подчеркнула, что средства в Фонде социального страхования есть и правительство готово выплачивать их семьям. Также, по ее словам, медики, получившие вторую и третью группы инвалидности, также начали получать средства.

Напомним, в начале ноября Лазебная сообщила , что на сегодня подтверждено 33 случая смертей медиков на рабочем месте, из которых по 20 членов семей уже получили выплаты в сумме более 200 тыс. грн и 1,5 млн грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb