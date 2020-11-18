Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС: требует определить македонский язык диалектом болгарского

18 ноября, 2020, 09:04

17 ноября глава МИД Болгарии Екатерина Захариева заявила, что поддерживает вступление в ЕС Албании, но не Македонии

Об этом заявила глава МИД Болгарии Екатерина Захариева, передает news.bg .

"Мы можем утвердить рамки переговоров с Республикой Албания", - подчеркнула Захариева.

Глава МИД отметила, что Албания выполнила большинство условий, установленных Европейским Союзом.

Вместе с тем она отметила: "на этом этапе Болгария не может поддержать проект переговорной базы с Республикой Северная Македония".

"Мы всегда открыты для продолжения переговоров и поиска решений", - добавила она.

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Ранее Болгария предупреждала, что наложит вето на официальное начало переговоров о вступлении в Европейский Союз с Северной Македонией, если не будут учтены замечания официальной Софии по македонскому языку и истории.

"На данном этапе мы не можем сказать "да" началу переговоров Республике Северная Македония и Европейского Союза, заявила накануне Екатерина Захариева в телеинтервью. "Мы не враги, мы хотим помочь, но это не должно быть за счет Болгарии", - подчеркнула Екатерина Захариева.

"Мы не согласны, что их право на самоопределение должно базироваться на ненависти, краже истории и неприятии Болгарии и болгар. Мы говорим "нет" началу переговоров, а не членству Македонии в ЕС. Мы не верим, что на данный момент они готовы выполнить условия для начала переговоров. ... поэтому на этом этапе мы не можем сказать "да", - отметила министр иностранных дел Болгарии.

Как отмечают болгарские СМИ, 16 ноября глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что в Болгарии осталось три дня, когда они могут наложить вето на переговоры о вступлении в ЕС

Напомним, ранее страна официально изменила свое название с "Македонии" на "Северную Македонию" для вступления в НАТО. Причиной было требование Греции, которая считала, что македонцы претендуют на их античное наследство

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