Археологи обнаружили под бастионами Звенигорода барский дом XVI века

Об этом сообщила руководитель Звенигородской археологической экспедиции Спасательной археологической службы Вера Гупало, передает "Еспресо.Захід".

Также археологи нашли несколько ставней.

"Можем сказать, что окна в этом барском доме XVI века состояли из маленьких фрагментов стекла, которые были обработаны алмазным срезом и ретушированы. Вставлены в маленькие двутавровые оловянные рамочки и само окно выглядело как мозаичное", - добавила археолог.

Раскопки продолжаются на месте детинца - в княжескую эпоху здесь был построен дворец, древнейшая в Звенигороде церковь, укрепления. На сегодня все это разрушено.

Первые раскопки здесь проходили в 1985 году. До этого считалось, что холм имеет искусственное происхождение.

"Но при раскопках выяснилось, что этот холм природного происхождения. Он здесь возвышался еще на дне древнего моря. Через более чем 30 лет появилась оказия расширить этот раскоп, сделать его более масштабным и исследовать все наслоения", - отметила руководитель экспедиции.

Также археологи зафиксировали горизонт захоронений древнерусского времени.

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