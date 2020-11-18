 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАрхеологи обнаружили под бастионами Звенигорода барский дом XVI века

Археологи обнаружили под бастионами Звенигорода барский дом XVI века


фото: fb
Археологи исследуют руины княжеского города

Об этом сообщила руководитель Звенигородской археологической экспедиции Спасательной археологической службы Вера Гупало, передает "Еспресо.Захід".

Также археологи нашли несколько ставней.

"Можем сказать, что окна в этом барском доме XVI века состояли из маленьких фрагментов стекла, которые были обработаны алмазным срезом и ретушированы. Вставлены в маленькие двутавровые оловянные рамочки и само окно выглядело как мозаичное", - добавила археолог.

Раскопки продолжаются на месте детинца - в княжескую эпоху здесь был построен дворец, древнейшая в Звенигороде церковь, укрепления. На сегодня все это разрушено.

Первые раскопки здесь проходили в 1985 году. До этого считалось, что холм имеет искусственное происхождение.

"Но при раскопках выяснилось, что этот холм природного происхождения. Он здесь возвышался еще на дне древнего моря. Через более чем 30 лет появилась оказия расширить этот раскоп, сделать его более масштабным и исследовать все наслоения", - отметила руководитель экспедиции.

Также археологи зафиксировали горизонт захоронений древнерусского времени.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать