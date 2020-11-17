 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЖду звонка от семейного врача, - Степанов о своем лечении от коронавируса

Жду звонка от семейного врача, - Степанов о своем лечении от коронавируса


фото: Facebook Максима Степанова
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал о ходе своего лечения от коронавирусной инфекции

Об этом Степанов сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Степанов напомнил, что не имел подписанной с семейным врачом декларации. Но по состоянию на сейчас уже получил необходимое прикрепление.

"Сегодня прошел этот этап на собственном опыте. Достаточно быстро. Сейчас жду звонка от своего семейного врача, который оценит состояние здоровья и скорректирует дальнейшее лечение", - сказал Степанов.

Читайте также: Степанов пообещал, что будет лечиться от COVID-19, как обычный пациент

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

17 ноября, 2020 вторник

16 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать