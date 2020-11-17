Жду звонка от семейного врача, - Степанов о своем лечении от коронавируса

17 ноября, 2020, 22:00

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал о ходе своего лечения от коронавирусной инфекции

Об этом Степанов сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Степанов напомнил, что не имел подписанной с семейным врачом декларации. Но по состоянию на сейчас уже получил необходимое прикрепление.

"Сегодня прошел этот этап на собственном опыте. Достаточно быстро. Сейчас жду звонка от своего семейного врача, который оценит состояние здоровья и скорректирует дальнейшее лечение", - сказал Степанов.

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