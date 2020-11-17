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Espreso.tvОбществоЗа незаконные авиаперевозки в Крым: суд арестовал 44 российских самолета

За незаконные авиаперевозки в Крым: суд арестовал 44 российских самолета


фото: reuters
Украина наложила арест на 44 самолета авиакомпаний России из-за того, что они летали в оккупированный Крым

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По материалам следователей Службы безопасности Украины наложен арест на 44 пассажирских самолета одного из российских авиаперевозчиков, нарушивших порядок въезда и выезда на временно аннексированную территорию АР Крым", - говорится в сообщении.

Так, арест наложили в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 и ст. 334 Уголовного кодекса Украины относительно нарушения иностранными авиакомпаниями правил международных перелетов и незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в настоящее время 37 авиакомпаний РФ осуществляют регулярные авиаперевозки на аннексированный полуостров в нарушение норм украинского законодательства.

"Наложение соответствующего ареста и проведение дальнейших следственных действий даст возможность ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны", - говорится в сообщении.

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