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Espreso.tvОбществоИз-за решения КСУ: ВАКС отменил свой первый обвинительный приговор

Из-за решения КСУ: ВАКС отменил свой первый обвинительный приговор

Высший антикоррупционный суд отменил свой первый в истории обвинительный приговор

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ВАКС.

"Речь идет о приговоре в отношении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Надежды Посунся. Она была приговорена к штрафу в размере 51 тысячи гривен в октябре 2019 года за то, что отказалась подавать декларацию в электронной форме и подала ее в бумажной", - говорится в сообщении.

Во вторник, 17 ноября, Антикоррупционный суд по ходатайству судьи Посунся пересмотрел свой вердикт.

Приговор был отменен в связи с решением КСУ о неконституционности ст. 366-1 Уголовного кодекса об ответственности за недостоверное е-декларирование. Именно по этой статье ранее была осуждена Посунся.

  • Напомним, 27 октября КСУ отменил ответственность за недостоверное электронное декларирование.

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