Из-за отказа Вилкула выборы в Кривом Роге перенесли на 6 декабря

17 ноября, 2020, 20:57

Городская территориальная избирательная комиссия приняла решение перенести второй тур выборов в Кривом Роге на 6 декабря

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

"Криворожская городская ТИК вечером 17 ноября решил провести повторное голосование по выборам городского головы 6 декабря. За это проголосовали 12 членов комиссии", - говорится в сообщении.

Также в ТИК уже поступило заявление Юрия Вилкула о его отказе участвовать во втором туре. Таким образом в бюллетене, который увидят жители города на участках 6 декабря будет две фамилии - Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от ОПЗЖ.