Из-за отказа Вилкула выборы в Кривом Роге перенесли на 6 декабря
17 ноября, 2020, 20:57
Городская территориальная избирательная комиссия приняла решение перенести второй тур выборов в Кривом Роге на 6 декабря
Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
"Криворожская городская ТИК вечером 17 ноября решил провести повторное голосование по выборам городского головы 6 декабря. За это проголосовали 12 членов комиссии", - говорится в сообщении.
Также в ТИК уже поступило заявление Юрия Вилкула о его отказе участвовать во втором туре. Таким образом в бюллетене, который увидят жители города на участках 6 декабря будет две фамилии - Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от ОПЗЖ.
- Напомним, Вилкул-старший, который является действующим мэром и выдвиженцем партии "Блока Вилкула "Украинская перспектива" выиграл в первом туре получив голоса 80 тыс. криворожан. Его оппонент - кандидат в мэры от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик набрал 40 тыс. голосов .
- 13 ноября, за день до 71-го дня рождения, Юрия Вилкула госпитализировали в Институт сердца.
- 17 ноября действующий мэр Кривого Рога снялся со второго тура выборов. Свое решение он объяснил резким ухудшением состояния своего здоровья.
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