Вилкул снялся со второго тура выборов в мэры Кривого Рога

17 ноября, 2020, 15:07

17 ноября действующий мэр Кривого Рога снялся со второго тура выборов. Свое решение он объяснил резким ухудшением состояния своего здоровья

Об этом действующий мэр и кандидат на должность городского головы Юрий Вилкул сообщил в видеообращении на YouTube.

"Здоровье, к сожалению, стало подводить. А работать вполсилы - это не для меня", - объяснил свое решение сняться с выборов Вилкул-старший.

В видеообращении Вилкул назвал своим "преемником" кандидата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Константина Павлова.

Напомним, 22 ноября состоится второй тур выборов мэра Кривого Рога. Вилкул-старший, который является действующим мэром и выдвиженцем партии "Блока Вилкула "Украинская перспектива" выиграл в первом туре получив голоса 80 тыс. криворожан. Его оппонент - кандидат в мэры от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик набрал 40 тыс. голосов.

13 ноября, за день до 71 дня рождения Юрия Вилкула госпитализировали в Институт сердца

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