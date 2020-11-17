Вилкул снялся со второго тура выборов в мэры Кривого Рога
17 ноября, 2020, 15:07
17 ноября действующий мэр Кривого Рога снялся со второго тура выборов. Свое решение он объяснил резким ухудшением состояния своего здоровья
Об этом действующий мэр и кандидат на должность городского головы Юрий Вилкул сообщил в видеообращении на YouTube.
"Здоровье, к сожалению, стало подводить. А работать вполсилы - это не для меня", - объяснил свое решение сняться с выборов Вилкул-старший.
В видеообращении Вилкул назвал своим "преемником" кандидата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Константина Павлова.
- Напомним, 22 ноября состоится второй тур выборов мэра Кривого Рога. Вилкул-старший, который является действующим мэром и выдвиженцем партии "Блока Вилкула "Украинская перспектива" выиграл в первом туре получив голоса 80 тыс. криворожан. Его оппонент - кандидат в мэры от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик набрал 40 тыс. голосов.
- 13 ноября, за день до 71 дня рождения Юрия Вилкула госпитализировали в Институт сердца
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