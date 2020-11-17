Во Львове 2 ветерана заявили об избиении пьяными полицейскими

Об этом волонтеры и ветераны Андрей Мочурад и Виктор Баранник рассказали в Facebook.

"В понедельник во Львове, на проспекте Свободы, около полуночи на меня и моего побратима, также общественного деятеля и ветерана русско-украинской войны, Виктора Бараника, со спины напали трое молодых людей спортивного телосложения. Мне и Виктору нанесли телесные повреждения средней тяжести - в частности , сломанный нос, сломанные зубы, многочисленные ушибы и т.д.", - написал в соцсети Андрей Мочурад.

Он утверждает, что молодчики напали на него с побратимом без всякого повода.

"После чего нападавшие пытались скрыться. При их задержании оказалось, что нападавшие являются действующими работниками полиции, однако были в гражданском и конечно не показывали удостоверений перед нападением. Имена "героев" Цимерман Павел Романович, Вовчик Богдан Тарасович, Остапович Андрей Васильевич. Были во Львове на обучении полицейских", - рассказал ветеран.

"Молодые, даже в отделении хвастали, что они не трезвые, и что их "отмажут", потому что они сами полиция. Почему-то, несмотря на наше неоднократное требование, у нападавших не взяли кровь на анализ содержания алкоголя или наркотиков. В то же время на площади Рынок было с десяток экипажей полиции, которые будучи при исполнении, "воевали" с рестораторами и туристами, вместо того, чтоб патрулировать", - добавил мужчина.

Заметим, что полиция Львовской области пока никак не прокомментировала инцидент.

По информации издания Гал-инфо, делом занимается ГБР.